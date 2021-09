L’arbitrage, le but de Toko, la générosité de Paqueta…Ce qu’il faut retenir après OL – Lorient ( 1-1)

L’OL a concédé le nul contre Lorient (1-1) à l’occasion de la 8ème journée de Ligue 1.

Un arbitrage encore défavorable

Après le penalty accordé à Neymar dimanche et les deux expulsions oubliées aux Troyens, l’OL a encore une fois été victime d’une décision arbitrale douteuse. Emerson a été expulsé après avoir accroché Le Fée à une trentaine de mètres des buts. Si le Lorientais se dirigeait vers la surface de réparation, il avait perdu le contrôle du ballon et Lopes s’apprêtait à s’en saisir dans ses 16m50. Cela n’a pas empêché M.Dechepy de sortir le carton rouge, un choix validé par la VAR.

La colère lyonnaise est d’autant plus compréhensible qu’un Troyen avait écopé seulement d’un avertissement mercredi après une faute beaucoup plus nette sur Aouar. On rajoutera que Laurienté a transformé le coup-franc en le frappant à plusieurs mètres de l’endroit où la présumée faute avait été sifflée. Cela fait beaucoup ? Vous avez raison.

Toko buteur, Slimani passeur

Le Camerounais a égalisé pour l’OL après un superbe une-deux avec l’Algérien, entré en jeu à la pause. C’est le deuxième but de la saison de Toko-Ekambi mais son premier en championnat. Il avait déjà marqué sur la pelouse des Glasgow Rangers en C3.

Paqueta a tout donné

Buteur au bout du temps additionnel, le Brésilien a fait chavirer de bonheur le Groupama Stadium. Mais la joie n’a été que de courte durée : le numéro 10 de l’OL était en position de hors-jeu. Une fois de plus, Lucas Paqueta a été au four et au moulin et certainement le meilleur lyonnais. Dommage simplement qu’il ait mal négocié une occasion en fin de match en oubliant Cherki et en ratant son tir du pied droit. Un manque de lucidité compréhensible étant donné son énorme investissement.

« Sur les terres de Juninho »

Le clin d’œil est signé Christophe Pélissier, l’entraîneur de Lorient, pour évoquer le sublime coup-franc d’Armand Laurienté, qui a laissé Anthony Lopes sans réaction.

Une ribambelle de blessés

L’infirmerie lyonnaise était déjà bien remplie avec Dembélé, Kadewere et Dubois. Elle pourrait accueillir de nouveaux patients puisque Denayer, Boateng et Slimani sont tous les trois sortis après des douleurs musculaires.

Aouar frustré

Remplaçant à Paris, remplacé contre Troyes, le numéro 8 a été victime de l’expulsion d’Emerson. C’est lui que Peter Bosz a choisi de faire sortir afin de permettre à Henrique d’entrer en jeu au poste de latéral gauche. Visage fermé au moment de sa sortie, Aouar n’a certainement pas apprécié.

