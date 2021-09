Ce qu’il faut savoir avant OL-Bröndby

L’OL accueille ce jeudi les Danois de Bröndby (18h45) à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

L’OL intraitable à domicile en Ligue Europa

Si l’on prend uniquement en compte la Ligue Europa, sans comptabiliser donc son ancêtre la coupe de l’UEFA, Lyon ne s’est jamais incliné à domicile en phase de groupes de cette compétition. En quatre participations, l’OL a remporté sept victoires et concédé deux nuls (1-1 contre le Vitória Guimarães et l’Atalanta).

L’OL a déjà battu Bröndby

La seule confrontation entre les deux équipes avait lieu au premier tour de la Coupe UEFA 1997/98 et deux victoires lyonnaises, 4-1 à domicile puis 3-2 à l’extérieur. Les buteurs lyonnais ? Frédéric Kanouté, Alain Caveglia, Patrice Carteron et Ludovic Giuly à l’aller, Ludovic Giuly, Joseph-Désiré Job et Cédric Barton au retour. L’OL était alors entrainé par Bernard Lacombe, Bröndby, déjà champion du Danemark en titre, par Ebbe Skovdahl.

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLBIF : "C'est un match important pour nous demain. On veut absolument gagner. On a plusieurs joueurs blessés. Je ne veux pas parler du derby. Le plus important est le match de demain." pic.twitter.com/Yz60cV3K0S — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2021

Bröndby, c’est champion

Bröndby a remporté la Superliga danoise en 2020/21, leur onzième titre de champion et le premier depuis 2014/15. Le club danois est l’un des huit champions nationaux engagés en phase de groupes de l’UEFA Europa League 2021/22.

Une première place à conforter

Lors de la première journée, la formation de Peter Bosz s’est imposée 2-0 chez les Rangers grâce à une superbe frappe de Karl Toko Ekambi et un but contre son camp, alors que Bröndby a dû se contenter d’un match nul 0-0 à domicile face au Sparta Prague. « Il faut être premier, rappelle Peter Bosz. C’est clair, on veut terminer en tête de la poule. » Pour rappel, seuls les premiers de groupes seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, les deuxièmes devront passer par un 16ème de finale contre les troisièmes des groupes de Ligue de Champions.

#Bosz :"Les supporters qui sont au stade sont nombreux et fond du bruit. On a pu comparer avec le début de saison sans le virage nord. Les supporters sont importants pour nous. J'espère que les supporters qui ne sont pas là regrettent après" #OLBIF pic.twitter.com/1aDkM3gD95 — OL+ (@OL__Plus) September 29, 2021

Encore beaucoup d’absents

Outre Dembélé, absent plusieurs semaines, Peter Bosz ne pourra pas compter sur Boateng, Slimani et Denayer. Ces trois joueurs auraient toutefois une chance de revenir pour le derby dimanche. A noter le retour dans le groupe pour la réception de Bröndy de Kadewere et Gusto.

Le groupe lyonnais pour la réception de @BrondbyIF en @EuropaLeague, ce jeudi à 18h45 ! 👊🔴🔵#OLBIF pic.twitter.com/LIvgu1wba2 — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2021

Julien Huët

OL-Bröndy, deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, à vivre dès 18h30 ce jeudi en intégralité avec Julien Huët et Max Maurice sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief !