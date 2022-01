Ce qu’il faut savoir avant OL – PSG

Il s’agit du choc de cette 20e journée de Ligue 1 ! L’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium pour sa reprise après la trêve hivernale et les fêtes de fin d’année ce dimanche 9 janvier à 20h45. Malgré l’affiche, il y aura seulement 5000 personnes présentes à Décines pour encourager les joueurs de Peter Bosz, après l’instauration du gouvernement d’une jauge maximale unique dans les enceintes sportives au niveau national, et ce, peu importe la capacité d’accueil des différents stades…

Un choc d’entrée pour lancer une dynamique

Malgré une première partie de saison complètement manquée, comme l’explique Jérôme Boateng ci-dessous, l’OL doit vite rebondir et finir mieux qu’il n’a commencé pour espérer a minima se rapprocher des places européennes et au mieux accrocher un podium synonyme de qualification en Ligue des champions en fin de saison.

🎙 Notre défenseur @JeromeBoateng a fait le bilan de sa première partie de saison à l'Olympique Lyonnais !



📺📱 Les conférences de presse avant #OLPSG sont à retrouver en intégralité sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/UjTGPDxXOH pic.twitter.com/ohb2MfUCPW — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2022

Actuellement 13e avec seulement 24 petits points, les Rhodaniens ont malgré tout la chance de jouer dans une Ligue 1 qui tourne au ralentit cette saison avec des équipes qui peinent à enchaîner, hormis bien sûr son adversaire du soir qu’est le PSG. Et c’est pourquoi une victoire dans ce choc permettrait d’entamer la seconde partie du championnat de la meilleure des manières, aussi bien d’un point de vue comptable que mentalement.

Surtout que si l’OL a bien une chose dans son ADN, c’est bien de savoir hisser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous, comme l’attestent les dernières saisons où les Gones ont toujours répondu présents face aux cadors du championnat tandis qu’il n’en était pas toujours de même contre les plus petits poissons…

Un PSG prenable ?

Le Paris Saint-Germain, de son côté, caracole en tête du championnat avec déjà 10 points d’avance sur son dauphin sans pour autant donner l’impression de forcer. C’est même un club francilien souvent à la peine qui a réussi à s’extirper de plusieurs guet-apens cette saison en marquant de nombreuses fois dans le dernier quart d’heure de la partie pour s’en sortir et ne pas laisser filer des points. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino ont même inscrit 13 buts dans ces 15 dernières minutes cette saison, plus que n’importe quelle équipe de Ligue 1. Et c’est même tout l’inverse de l’OL qui est l’équipe à laisser justement le plus de points dans cette même période du match avec 12 buts d’encaissés…

Mais le club qui est sous pavillon qatari reste sur trois matches nuls lors de ses quatre dernières sorties dans le championnat de France et n’a jamais semblé aussi dépendant de son attaquant vedette Kylian Mbappé. C’est pourquoi le club de Jean-Michel Aulas doit clairement avoir l’ambition de jouer les troubles-fêtes et réenclencher sa marche en avant, dans ce qui sera le 2500e match officiel du Paris Saint-Germain depuis sa création en 1970.

🎙️ Mauricio Pochettino évoque le 2500e match du @PSG_inside, #OLPSG, qui aura lieu demain soir ! ⚽️ pic.twitter.com/nCZHzFliXm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 8, 2022

S’inspirer du match aller

Les Lyonnais devront se rappeler de la performance accomplie lors du match aller au Parc des Princes le 19 septembre dernier dans lequel ils avaient perdu sur le gong avec plusieurs décisions litigieuses (penalty accordé à Neymar alors que le Brésilien était auteur d’une faute sur Malo Gusto, une non-exclusion limite d’Angel Di Maria après une semelle appuyée sur le tibia de Maxence Caqueret..). Car même si ils avaient perdu ce jour-là, il s’agit certainement encore de l’une des meilleurs performances que les supporters lyonnais ont pu observer de leur équipe depuis le début de l’exercice 2021/2022.

🎙 Le coach Peter Bosz est revenu sur la dernière confrontation face au PSG lors du point-presse !



📺📱 Retrouvez les conférences de presse avant #OLPSG en intégralité sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/wOlK9VX3L9 pic.twitter.com/EwEVka0g0K — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2022

Quand le Covid et les absences s’invitent à la fête…

En revanche, les deux formations seront touchées par de nombreuses absences pour disputer ce choc. Côté lyonnais, sept absents sont à déplorer : Thiago Mendes (retour du Covid), Jason Denayer et Sinaly Diomande (blessés à la cheville), Jeff Reine-Adélaïde (en phase de reprise après sa blessure au genou), et Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi (tous les trois en sélection pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations).

Le groupe lyonnais pour la réception du PSG, ce dimanche à 20h45 ! 👊🔴🔵#OLPSG #AliExpress pic.twitter.com/R8JS8TYacI — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2022

Les joueurs de la capitale se présenteront eux-aussi avec des absents puisque onze joueurs ne seront pas du déplacement, et pas n’importe lesquels : Lionel Messi, Danilo Perreira, Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Sergio Rico (touchés par le Covid), Neymar (blessé à la cheville) et Abdou Diallo, Achraf Hakimi et Idrissa Gueye (tous les trois en sélection pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations).

Il y aura donc un véritable coup à jouer pour la bande à Peter Bosz qui doit entamer sa remontada au classement face à des Parisiens amoindris et pas forcément dans la meilleure des dynamiques.

Elliot Rogliardo

OL-PSG, 20ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20H30 en intégralité avec Elliot Rogliardo et Max Maurice sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !