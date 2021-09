Ce qu’il faut savoir avant PSG-OL

L’OL a rendez-vous au Parc des Princes ce dimanche (20h45) à l’occasion de la 6ème journée de Ligue 1.

Le premier choc

Pour Lyon comme pour Paris, cette rencontre, en dépit de l’ouverture de la coupe d’Europe cette semaine, est la première affiche de la saison. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce match qui sera le premier de Lionel Messi au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. “Contre lui, la seule réponse est collective”, prévient Peter Bosz.

Des statistiques encourageantes

Vainqueur la saison passée à Paris (1-0, le 13 décembre), l’OL est l’équipe qui a remporté le plus de matches de Ligue 1 contre Paris depuis l’arrivée de QSI en 2011/12 : 5, pour 3 nuls et 12 défaites.

Bosz veut “gagner”

N’aller pas dire à Peter Bosz que l’OL n’a rien à perdre au Parc des Princes : « Je n’aime pas ce genre de réflexion, on a beaucoup à perdre, on a trois points à perdre. On reste sur trois victoires, en jouant de mieux en mieux. On veut aussi gagner ce match-là ».

Sans Dembélé

L’avant-centre de l’OL est malheureusement toujours forfait. En son absence, Karl-Toko Ekambi a des bonnes chances de débuter en pointe avec derrière lui le trio Shakiri-Paqueta-Aouar. Un cran plus bas, Thiago Mendes manque toujours à l’appel.

Le onze probable de l’OL : Lopes – Gusto Boateng (ou Diomandé) Denayer Emerson – B.Guimaraes Caqueret – Shaqiri Paqueta Aouar (cap) – Toko-Ekambi.

Un groupe lyonnais de 21 joueurs pour le match #PSGOL de ce dimanche à 20h45 🦾🔴🔵#AliExpress pic.twitter.com/lRFJkoaJ9e — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2021

Mbappé aime l’OL

L’attaquant de l’équipe de France, incertain pour ce choc, est en réussite contre l’OL : Kylian Mbappé a inscrit 8 buts contre Lyon en Ligue 1, aucun adversaire présent actuellement dans l’élite ne lui réussit davantage. Il avait marqué son 100e but en championnat lors de son dernier match avec Paris contre l’OL le 21 mars. En octobre 2018, il avait aussi signé un retentissant quadruplé en 13 minutes contre l’OL (5-0).

Julien Huët

PSG-OL, à vivre ce dimanche dès 20h30 en intégralité sur Tonic Radio.