Challenge cup : la rencontre Dragons – LOU aura-t-elle lieu ?

Ce vendredi soir (21h), le LOU doit prendre part à un match de Challenge Cup face au club néo-zélandais des Dragons, à Newport.

Mais les hommes de Pierre Mignoni n’avaient toujours pas reçu le feu vert des autorités françaises pour effectuer le trajet jusqu’au Pays-de-Galles, la faute à une suspicion de cas positifs au Covid dans les rangs lyonnais, finalement démentis par la réalisation de tests antigéniques effectués jeudi matin.

Ajoutez à cela le durcissement des contrôles pour les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni annoncé par le gouvernement français et la tenue du match est d’autant plus floue, alors que la délégation du LOU a décalé son éventuel envol pour Newport, de 17h jeudi à 9h30 ce vendredi, si la situation l’y autorise.

Quoiqu’il en soit, cela n’a pas empêché les deux clubs de publier leurs quinze de départ respectifs en vue de cette rencontre :

Dragons : J. Lewis, J. Holmes, Warren, Owen, Dyer, S. Davies, Knoyle ; Seiuli, T. Davies, Doge, J. Davies, Carter, Keddie (c), Griffiths, Basham.

Remplaçants: Benjamin, Reynolds, Brown, Maksymiw, Wainwright, Babos, Roberts, Rosser.

LOU : Devisme, Charcosset, Bamba – Geraci, Mayanavanua – Lambey (cap), Saginadze, Fainga’a – Pélissié (m), Berdeu (o) – Niniashvili, Regard, Parisien, Dumortier – Laporte.

Remplaçants : Ivaldi, Rey, Kaabèche, Guillard, Cretin, Rimet, Ngatai, Tchaptchet.