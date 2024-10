Les qualifications se poursuivent pour le Challenge masculin de Roanne. Plusieurs Français sont à l'honneur aujourd'hui, comme Robin Bertrand, Arthur Bouquier, Étienne Donnet et Tristan Lamasine. Pour Hugo Grenier, Antoine Escoffier et Clément Chidekh, c’est le premier tour du tournoi. Ils affronteront respectivement Squire, Travaglia et Ajdukovic.

EP