Chalon : Bois Gourmand du Chalonnais propose la création d’une forêt comestible

Le samedi 12 février, les bénévoles de l’association du Bois Gourmand du Châlonnais proposeront leur projet innovant de forêt comestible et gourmande.

Les intéressés pourront découvrir plusieurs activités comme des animations, un parcours photo pour faire connaissance avec la première étape de ce projet et un diaporama de présentation du projet avec ses objectifs en termes de biodiversité, de lien social et de projet collaboratif, une découverte du terrain de 3 800 m² qui accueillera la forêt comestible.

L’événement aura lieu ce samedi 12 février à 10 h 30, 14 h ou 15 h 30 sous le préau de la Maison des Associations situé 4 Rue Jules-Ferry à Chalon.