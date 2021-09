Chalon : le cèdre du square Chabas va être abattu

L’abattage d’un cèdre du square Chabas devient urgent selon le rapport de l’Office National des Forêts (ONF). La Ville a prévu une intervention du service des Espaces Verts en début de semaine prochaine.

L’échéance a été repoussée au maximum mais un rapport des experts de l’Office National des Forêts (ONF) appuie cette prise de décision en préconisant un abattage sanitaire : « arbre suivi en 2020, avec préconisation de réalisation d’une tomographie, pour évaluer l’étendue de la cavité interne, remontante dans le tronc. L’arbre présentait en 2020 une importante régression physiologique, confirmée en 2021 par le dépérissement total de l’arbre, aujourd’hui sec sur pied ».

L’intervention se fera sur plusieurs jours au regard de la quantité de bois à débiter, de l’évacuation des branches et des troncs. Ces travaux seront réalisés par le service des Espaces Verts, du lundi 20 au mercredi 22 septembre inclus

Pendant ces travaux, un périmètre de sécurité sera mis en place afin de minimiser les risques et éviter tout passage dans la zone des travaux. Le canisite et l’aire de jeux ne seront donc plus accessibles au public.

Au début de l’année prochaine, un nouvel arbre d’une essence remarquable sera planté dans le périmètre du cèdre abattu.