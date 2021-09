Chalon obtient le Prix national de la Mise en Valeur du Patrimoine et conforte sa 4e Fleur

Le jury national du label “Villes et Villages fleuris” se sont rendus à Chalon-sur-Saône mi-juillet afin de décider du maintien ou non de la 4e fleur décrochée par la commune en 2018. La réponse a été donnée ce mercredi 22 septembre, et la 4e Fleur a bien été maintenue mais le jury a également décidé d’attribuer le Prix national de la Mise en Valeur du Patrimoine. Il a pour objectif de récompenser les rénovations et réaménagements effectués par la Ville qui mettent valeur le végétal qui à son tour sublime les aspects architecturaux et patrimoniaux de Chalon.

Lors de sa venue, le jury a vérifié la qualité du fleurissement de la ville qui compte pour 25 % de la note, mais surtout la qualité du cadre paysager et environnemental que Chalon propose à ses habitants et aux visiteurs. Le jury a évalué le fleurissement, mais également la qualité de vie, celle des services et de l’accueil. Il a pris en compte différents critères comme par exemple les rénovations urbaines, le patrimoine, l’aménagement incluant des plantations généreuses et adaptées.