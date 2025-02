Demain et samedi, le Grand Chalon et la Fédération des associations chalonnaises d’entraide organisent une collecte alimentaire dans 11 magasins à Chalon-sur-Saône et ses environs. Les produits collectés seront redistribués par l’Épicerie sociale et Face pour aider les plus démunis. L’an dernier, la collecte a permis de distribuer 13 000 repas à plus de 5 000 bénéficiaires.

EP