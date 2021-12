Chalon-sur-Saône : la CGT du Centre Hospitalier dénonce l’absence d’avancées sur le dossier de la chirurgie chalonnaise

Dans un communiqué publié ce mardi, la CGT du Centre Hospitalier (CH) William Morey de Chalon-sur-Saône a fait part de son regret de n’avoir aucune information de la part des dirigeants du CH concernant les évolutions au sein de la partie chirurgie de l’établissement.

« Un mois et demi après le mouvement organisé à l’initiative de la CGT le 14 octobre 2021, force est de constater que malgré notre demande insistante, mis à part un premier communiqué, aucune information de la part de la Direction n’a été faite à la population concernant la crise et les difficultés de prise en charge dans le cadre de l’activité Chirurgicale » explique le syndicat.

Lors du conseil de surveillance qui s’était tenu le 14 octobre, la CGT « avait pointé les perspectives suivantes » : le manque de personnel et un problème de charge de travail, lié à la double garde d’anesthésie (bloc/maternité) alors que l’activité des urgences est importante, ainsi qu’une harmonisation entre secteur public et privé concernant les dépassements de rémunérations des remplaçants.

Des données qui posent question

La CGT regrette de ne pas avoir eu de « communication d’informations précises mais nous pouvons penser avec certitude, du fait des différentiels d’activités, qu’un certain nombre d’interventions sont déprogrammées et en attente », puisqu’elle indique par ailleurs s’être procurée les chiffres de l’activité de cet automne, où « 66% de l’activité programmée a pu être réalisée comparé à 2020 », 87% en incluant les urgences chirurgicales sur septembre et octobre.

À la vue de ces chiffres, le syndicat estime donc qu’un grand nombre d’interventions sont déprogrammées. « Nous demandons ce jour à avoir des informations complémentaires et précises notamment concernant les délais de prise en charge chirurgicale pour chaque spécialité, des indicateurs qui nous permettent de savoir si l’hôpital public a les capacités de répondre aux besoins sanitaires de la population au regard de ses moyens humains et matériels » fait savoir le communiqué de la CGT.