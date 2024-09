À Chalon-sur-Saône, les travaux visant à améliorer l’accessibilité de la gare ont débuté. L'objectif est de rendre la station plus accessible. Cette opération colossale doit durer jusqu’en septembre 2026 et devrait avoir un impact sur les usagers. Le coût des travaux, cofinancés par l’État et la Région, est estimé à 33,466 millions d’euros.

Les travaux se dérouleront principalement de nuit.

ML