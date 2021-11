Chalon-sur-Saône : le centre de santé incendié cette nuit

Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de minuit, une partie de la façade du centre de santé de Chalon-sur-Saône, situé rue Winston Churchill, a été en proie aux flammes, rapporte le Journal de Saône-et-Loire.

Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes mais la thèse de l’accident aurait été écartée. Et pour cause, les poubelles dans lesquelles le feu a été allumé ont été déposées contre le bardage en bois du bâtiment, précise le quotidien.

Plusieurs membres des forces de l’ordre sont intervenus sur place, ainsi qu’une dizaine de sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à maîtriser les flammes rapidement.

Gilles Platret, le maire de Chalon, a tenu à réagir à cet incendie, qu’il « condamne avec la plus extrême fermeté », via son compte Facebook.