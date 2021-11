Chalon-sur-Saône : le programme des fêtes de fin d’année vient d’être dévoilé

Gilles Platret, le maire de Chalon, a dévoilé via son compte Facebook le programme des fêtes de fin d’année qui vont animer la ville dès la fin du mois de novembre et sur le mois de décembre, en vue de Noël et du Jour de l’An.

La mise en lumière de la ville aura lieu le samedi 27 novembre et des animations auront également lieu au soir du 8 décembre, jour de la fête des Lumières, où des effets pyrotechniques et des jeux de percussions seront organisés.

L’événement “Rêves de Noël” sera lui de retour dès le vendredi 3 décembre dans plusieurs endroits de la ville, dont le village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que des animations à la patinoire du Grand Chalon et l’installation de manèges place Beaune.

Par ailleurs, 1 000 sapins seront implantés afin de décorer la ville et un concours d’illuminations sera organisé, les candidatures devant être déposées avant le 30 novembre sur le site internet de la ville de Chalon-sur-Saône.

Enfin, l’opération “Vos achats de Noël remboursés”, organisée du 27 novembre au 24 décembre, permettra le remboursement, chaque semaine, de 5 000 euros d’achat.