Chalon-sur-Saône : les animations des maisons de quartier pour Halloween

Comme chaque année, plusieurs animations vont être prévues cette année à Chalon pour Halloween. C’est le cas notamment auprès des Maisons de quartier, qui organisent une série d’animations appelée Les Petits frissons, à partir du 11 octobre pour les Chalonnais et du 18 octobre pour les non-Chalonnais, de 13h45 à 18 heures.

Un programme destiné aux familles, pour les enfants de 3 à 12 ans, au prix de 2,50 euros par personne.

Enfin, le château de la Loyère organise également un événement, baptisé le Château des frissons. Pour sa 2e édition, chacune de ses pièces délivrera une animation glauque ou effrayante entre le 26 et le 29 octobre, de 13h45 à 18 heures et de 19h15 à 21h45, avec la présence d’un “parcours cauchemardesque” (2€) de 19h15 à 20h30, puis du “repas de l’effroi” (5€) de 20h30 à 21h45.

Une animation disponible uniquement aux personnes âgées de 12 ans et plus, les mineurs de plus de 14 ans pouvant y participer avec autorisation parentale.

