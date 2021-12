Chalon-sur-Saône : les Chalonnais appelés à voter pour leur projet préféré ce mercredi

Plusieurs projets formulés par les habitants de Chalon concernant les différents quartiers de la ville avaient été proposés, instruits, puis étudiés par la municipalité dans le cadre d’un projet participatif et 27 d’entre eux ont été sélectionnés.

Les Chalonnais sont désormais invités à voter parmi ces 27 projets restant en lice et seulement 13, soit un par quartier, seront retenus afin de voir le jour.

Et le vote a lieu ce mercredi 1er décembre, de 8 heures à 18 heures, et concerne l’ensemble des habitants âgés de plus de 16 ans.

Deux possibilités pour voter :

muni d’une pièce d’identité, se rendre à l’Hôtel de ville où dans un bureau de vote ouvert au Salon d’Honneur.

via le site Internet de la ville, dès 8 heures.

Un seul vote par personne est autorisé. Celui-ci demeure anonyme et chaque personne pourra voter pour le projet de son choix, peu importe son quartier de résidence.

Pour en savoir plus concernant les 27 projets en lice, cliquez sur ce lien.