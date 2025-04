L'hôpital William-Morey de Chalon-sur-Saône a lancé les pré-admissions en ligne via Doctolib, permettant aux patients de soumettre leurs documents à l'avance et d'éviter les files d'attente. Ce système simplifie le parcours des patients et améliore les conditions de travail du personnel. Les personnes moins à l'aise avec l'informatique peuvent toujours se rendre à l'accueil traditionnel.

