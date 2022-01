Chalon-sur-Saône : quatre candidats pré-sélectionnés pour prendre la tête du festival Chalon dans la rue

Alors que deux candidats sont recherchés afin de succéder à Pierre Duforeau et Bruno Alvergnat à la direction du festival Chalon dans la rue, le deuxième plus grand festival de rue organisé en France, quatre personnes viennent d’être pré-sélectionnées.

L’appel à candidatures, qui avait été repoussé jusqu’au 2 janvier faute de réponses suffisantes jusque-là, a permis de ressortir deux hommes et deux femmes parmi la dizaine d’offres étudiées. Ceux-ci devront concevoir un projet pour les Cnarep (Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public) qu’ils présenteront à un jury, composé de représentants de la ville, du Grand Chalon, du conseil régional et du ministère de la Culture, à la mi-mars.

La nouvelle direction prendra ses fonctions en avril si tous les partenaires se mettent d’accord. Le festival Chalon dans la rue se tiendra lui du 20 au 24 juillet prochains.