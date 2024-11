À Chalon-sur-Saône, quatre garçons âgés de 12 à 14 ans sont soupçonnés d’avoir participé à l’agression d’un autre collégien avant les vacances de la Toussaint. Le plus jeune des mis en cause est depuis hier en retenue au commissariat, tandis que les trois autres, âgés de plus de 13 ans, ont été placés en garde à vue. La victime a été mise à genoux, frappée et filmée, et a subi des blessures au cours de l’agression.

EP