Chalon-sur-Saône s’apprête à lancer son défi « familles zéro déchet »

Sur la base du volontariat, plusieurs familles originaires de Chalon-sur-Saône et souhaitant réduire leur production de déchets vont être prochainement sélectionnées pour participer à un challenge dont le lancement aura lieu samedi 25 septembre, à 15 heures, au Clos Bourguignon.

Mis en place par la Maison de quartier de la Paix, en partenariat avec plusieurs commerces chalonnais, le Service Santé et Handicap de la Ville de Chalon et le Service Développement Durable du Grand Chalon, ce projet s’étalera sur neuf mois.

Au cours de cette période, « les familles choisies devront participer à plusieurs ateliers pratiques, répondre à des questions autour de leur démarche et de son impact sur leur quotidien et peser leurs déchets recyclables de poubelles ménagères afin de tenir un journal de bord. Si une légère course aux bons résultats pourrait ainsi voir le jour entre les familles participantes, les notions d’entraide, de partage et de bienveillance demeureront au coeur de ce projet ».