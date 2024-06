La 36ème édition des Montgolfiades de Chalon-sur-Saône et de la Côte Chalonnaise propose des batêmes de l’air en montgolfières et des animations pour les spectateurs depuis ce vendredi ainsi que ce samedi et dimanche à la Prairie Saint-Nicolas. Il y a sur place 48 ballons, un dirigeable et un ballon de gaz. Deux ballons viennent de Chalon dont un ballon Obélix.