Chalon-sur-Saône : une cagnotte en ligne pour financer le fauteuil d’handibasket d’un joueur de l’Elan Chalon

Marius Mairet, jeune étudiant de 23 ans à Lyon originaire de Saint-Loup Géanges, a monté un projet de financement participatif dans le cadre de ses études en créant une cagnotte en ligne afin de permettre à un basketteur de l’Élan Chalon d’obtenir un fauteuil roulant sur mesure lui permettant de pouvoir jouer.

Au total, 4 000 euros doivent être atteints sous 30 jours et en cas d’échec à atteindre ce montant dans ce laps de temps, l’argent sera retourné aux donateurs. Pour y participer, rendez-vous le site I believe in you en choisissant la cagnotte Un fauteuil sur mesure pour Maxence.