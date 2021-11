Chalon : un concours de balcons illuminés

A l’approche de Noël, la ville de Chalon-sur-Saône organise un concours d’illuminations de balcons, de maisons ou de jardins. Sortez vos plus belles guirlandes, bougies ou illuminations et remportez le prix de la plus belle illumination de la ville !

Inscriptions avant le 3 décembre

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire sur le site de la ville. Les participants doivent déposer leurs candidatures avant le vendredi 3 décembre. Pour valider sa participation au concours, les illuminations doivent être allumées à partir du lundi 6. Le jury passera dans les rues le soir du 20 décembre à partir de 18h30 jusqu’à minuit.

Plusieurs catégories

Le concours se divise en trois catégories. Des participations individuelles dans les catégories “Maisons” ou ” Terrasses et Balcons visibles de la rue“, mais aussi des concours collectif avec la catégorie “Copropriétés“. Le jury récompensera les trois meilleurs lauréats dans chacune des trois catégories.

Le premier prix est un bon d’achats de 80€ à valoir auprès des commerçants chalonnais participants. Le médaillé d’argent remportera une montre aux couleurs de la ville de Chalon. Et enfin, le troisième remportera une bougie parfumée.