À Champforgueil, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité un projet de rénovation énergétique et d'extension de l'école Gustave-Courbet, visant à améliorer l'efficacité énergétique et le confort des locaux. Les travaux, d'un coût estimé à 2,7 millions d'euros, incluent l'isolation, le remplacement des fenêtres et l'agrandissement de l'établissement.

EP