Le futur centre nautique intercommunal de Charlieu ouvrira en septembre avec des tarifs fixés à 3 € pour les moins de 12 ans et 4,80 € pour les plus de 12 ans, avec des réductions pour les résidents. Quatre maîtres-nageurs ont été recrutés pour assurer le fonctionnement. Des tarifs spécifiques seront appliqués aux centres de loisirs et associations.

CP