Charnay Basket : deux recrues en provenance d’Aulnoye

Charnay Basket Bourgogne Sud a assuré sa mission de maintien dans l'élite et a même fait beaucoup mieux que ça en se qualifiant pour les playoffs grâce à une étonnante mais valorisante 5e place. Désormais la saison réussie, la volonté de renforcer cet effectif pour aller encore plus haut la saison prochaine s'est fait ressentir. Le club saône-et-loirien a annoncé l'arrivée de deux joueuses en provenance d'Aulnoye. D'abord Maria Daramy puis Astou Gaye. Les deux coéquipières resteront ainsi ensemble mais avec les Pinkies la saison prochaine avec la volonté claire d'apporter un plus à cette équipe.