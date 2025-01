Dans le Charolais-Brionnais, une opération de prévention a eu lieu à Paray-le-Monial le 31 décembre, avec la distribution de 600 éthylotests. Le bilan de l'année 2024 montre une baisse de 20 % des accidents de la route, mais les jeunes restent particulièrement concernés. La vitesse et l'alcool sont les principales causes, et les forces de l’ordre rappellent la vigilance en raison des conditions hivernales.

EP