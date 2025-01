D’ici quelques semaines, le rond-point de la voie romaine à Châtenoy-le-Royal subira une reconfiguration complète pour devenir la porte d’entrée de la Côte chalonnaise. Ce projet de 100 000 € comprendra l'installation de vignes, une cadole et un aménagement paysager avec des arbres et des massifs. Les travaux débuteront bientôt et devraient limiter l'entretien tout en valorisant l’entrée de la commune.

EP