Alors que le CCAS organisait une journée découverte pétanque et boules lyonnaises avec l'Amicale boule de Châtenoy-le-Royal à l'Espace André Savoy le 15 juin prochain, cette journée va malheureusement devoir être annulée... Le matin entre 10 heures et midi, différents ateliers devaient être proposés pour effectuer une initiation aux boules lyonnaises tandis que l'après-midi entre 13 heures 30 et 16 heures 30, des doublettes de pétanque devaient s'affronter.