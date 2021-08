Cinq choses à savoir après OL-Clermont (3-3)

L’OL toujours à l’arrêt

Deux points sur neuf, sept buts encaissés. Après trois journées, le bilan comptable de l’OL fait froid dans le dos. Accroché par le surprenant promu clermontois, Lyon reste enlisé dans les profondeurs du classement.

Paqueta a marqué un but incroyable

A 3-1, c’était la cerise sur le gâteau. A 3-3, c’est presque simplement une anecdote. Mais il est impossible de la passer sous silence. Lucas Paqueta a signé juste avant la pause l’un des plus beaux buts d’un point de vue collectif de l’histoire de l’OL : double une-deux avec Guimaraes, une-deux avec Aouar et but à une touche de balle. L’un des plus beaux buts de l’histoire du Groupama Stadium.

Les attaquants inefficaces

Même si Moussa Dembélé a signé un doublé, on peut reprocher au numéro 9 de ne pas avoir réussi à inscrire le 4-1, surtout qu’il avait grillé la politesse à Tino Kadewere sur cette action. Même remarque pour Houssem Aouar, passé devant Karl-Toko Ekambi avant de se précipiter et de rater le 4-2. Dans un autre registre, Kadewere n’est pas exempt de tout reproche : le Zimbabwéen a tenté et raté un piqué qui ne s’imposait pas, une minute avant la réduction du score clermontoise à 3-2.

Emerson frustré

Pour sa première sous le maillot de l’OL, le latéral gauche avait évidemment imaginé un autre scénario : « Cela a été un plaisir de débuter dans ce stade magnifique mais ma journée aurait été meilleure avec un autre résultat. On a perdu un peu pied dans les dix dernières minutes. Il faut plus de concentration. »

Bosz impuissant

L’entraîneur néerlandais avait du mal à trouver les mots après cette nouvelle contre-performance : : « Je suis très déçu. On ne doit jamais concéder le match nul aujourd’hui. Peut-être qu’on a moins bien joué en seconde période mais on a eu des occasions incroyables d’inscrire le quatrième but. Je ne peux pas expliquer pourquoi on les a ratées… La confiance s’est envolée après le deuxième but de Clermont. J’ai vu des choses en fin de match qu’on ne voit pas en U12. Là, ce n’est pas une question de qualité mais de confiance. »