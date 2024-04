L’antenne chalonnaise Emmaüs du mouvement fondé par l’Abbé Pierre a fêté ce mercredi ses 50 ans d’existence.

Une occasion surtout d’assister à la pose de la première pierre de l’extension du site, dont les travaux ont débuté.

Pour rappel, les travaux ont pour objectif d’étendre l’espace de vente et de stockage afin d’améliorer l’accueil et les conditions de travail. Six à sept mois de travaux sont prévus.