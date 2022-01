Colis piégé à la Brioche Dorée : près de 3 ans après les faits, de nouveaux relevés effectués

Le 24 mai 2019, une bombe artisanale explosait et détruisait la vitrine de la boulangerie la Brioche Dorée, située rue Victor Hugo dans le 2e arrondissement de Lyon, et faisait 13 blessés.

Plus de deux ans après les faits, et alors que l’auteur, domicilié à Oullins, a été arrêté et a revendiqué avoir agi dans un but terroriste, les policiers sont revenus sur les lieux ce dimanche afin d’effectuer de nouveaux relevés, indique Le Progrès.

Ces derniers ont utilisé une technologie de scanner 3D afin de procéder à une reconstitution virtuelle des faits.