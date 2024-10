Dans le reste de l’actualité, une opération d’envergure a été menée par les gendarmes hier soir du côté de Chagny, en Saône-et-Loire.

Une trentaine de militaires, dont des membres du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), de la brigade de recherche et du peloton motorisé, ont quadrillé la ville pour effectuer des contrôles routiers, de stupéfiants et intervenir en cas de flagrant délit.

R.H