Coronavirus : port du masque obligatoire en extérieur jusqu’au 3 janvier dans les Bouches-du-Rhône

La préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de prolonger l’obligation du port du masque en extérieur jusqu’au 3 janvier inclus face à la cinquième vague épidémique qui frappe le pays et le département, où le taux d’incidence est de 421 cas positifs pour 100 000 habitants.

L'obligation du port du masque est maintenue dans le département jusqu'au 3 janvier inclus, y compris dans les lieux soumis au pass sanitaire.



Le port du masque est obligatoire :

– Dans les espaces de plein air au sein d’établissements et lors d’événements dont l’accès est soumis à la présentation d’un pass sanitaire.

– Dans les cours de récréation des établissements scolaires (écoles-collèges-lycées) à l’exception des élèves relevant des classes maternelles.

– Sur les marchés de Noël, les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage.

– Pour tout événement générant un rassemblement important de population sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

– Aux abords des crèches, des établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants.

– Dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres, maritimes et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voies de tramways …).

– Aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres ; aux abords des lieux de culte dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de sortie des offices.

– Au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public.