Aujourd’hui marque le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid.

Les plus vulnérables sont invités à se faire vacciner. Sont concernés, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant des comorbidités ou immunodéprimées, les résidents d’Ehpad, les soignants et personnes au contact de personnes vulnérables.

R.H