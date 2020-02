Coup d’envoi du Mondial des Métiers

Place à la 24ème édition du Mondial des Métiers. Plus de 700 métiers sont présentés à Eurexpo durant les 4 jours du salon.

Le but est de réaliser des démonstrations de chaque métier. Elles sont mises en oeuvre par les établissements de formation de la région avec les organisations professionnelles et les entreprises.

Cette année encore 68 domaines professionnels et thématiques sont abordés grâce aux démonstrations et à près de 300 conférences, ateliers et réunions professionnelles, le tout sur 27 000 m2 d’exposition.

Informations pratiques

24e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes du 6 au 9 février 2020

Eurexpo – Hall 4

Ouverture de 9h à 17h les 6 et 7 février ; de 9h à 18h les 8 et 9 février.