Coupe de France : le bilan du 7e tour

Le 7e tour de la Coupe de France s’est déroulé ce week-end et 83 clubs se sont qualifiés pour le 8e tour de la compétition. Une dernière équipe reste à déterminer entre Waziers (R2) et Beauvais (N2) puisque la rencontre été définitivement arrêtée en raison d’une grave blessure. Le match reprendra la semaine prochaine.



Les résultats complet du 7e tour de la Coupe de France :



Samedi :

Chambly – Rouen 3 – 2

AC Ajaccio – Orléans 3 – 4

3 – 4 FC St Cyr au mont d’or – Grenoble 1 – 2

Cestas – Cholet 0 – 2

0 – 2 Chusclan Laudun l ardoise – Nîmes 0 – 3

0 – 3 Langlade Bernis – Agde 1 – 2

1 – 2 Bresse Jura – Sochaux 1 – 3

1 – 3 Pledrannais – Jumeaux de m zoisia 1 – 5

1 – 5 Liffré – Guingamp 0 – 8

0 – 8 St philbert de grandlieu – Vannes 0 – 2

0 – 2 Neuville – Moulins Yzeure 1 – 2

F.c. cite 6 Calonne ricouart – Oissel 0 – 0 (5 tab 3)

– Oissel 0 – 0 (5 tab 3) Libourne – Toulouse 0 – 0 (1 tab 3)

0 – 0 (1 tab 3) Blavozy – Rodez 1 – 2

1 – 2 Cannet-Rocheville – Istres 3 – 2

Kœtzingue – Lyon La Duchère 0 – 4

0 – 4 Vierzon FC – Le Havre 0 – 2

0 – 2 FC Ouest Tourangeau – Chauvigny 0 – 1

0 – 1 La Roche ESOF – Le Mans 1 – 4

1 – 4 Cannes – Le Puy 1 – 1 (3 tab 0)

Aubagne – Martigues 2 – 2 (5 tab 4)

– Martigues 2 – 2 (5 tab 4) Thionville – Biesheim 0 – 5

0 – 5 Sarrebourg – Esperance aulnaysienne 1 – 1 (4 tab 3)

Schiltigheim – Sarre-Union 1 – 1 (4 tab 5)

1 – 1 (4 tab 5) Jura Dolois – Bourg-en-Bresse Péronnas 0 – 4

0 – 4 Lons le Saunier – Jura Sud 2 – 4

2 – 4 St apollinaire – Dijon 0 – 3

0 – 3 Bourgoin Jallieu – Ain Sud 0 – 0 (4 tab 3)

Vichy – Andrézieux 0 – 2

0 – 2 Limonest – Auxerre 2 – 4

Chambéry SF – Villefranche 2 – 0

Vénissieux FC – Cosnois 2 – 2 (6 tab 4)

– Cosnois 2 – 2 (6 tab 4) Montluçon – Bergerac 0 – 1

0 – 1 Toulouse Métropole – Brive 1 – 0

Toulouse Métropole – Brive 1 – 0

1 – 3 Linas Montlhéry – Dunkerque 1 – 0

Linas Montlhéry – Dunkerque 1 – 0

Dinan Léhon – Caen 1 – 1 (4 tab 1)

0 – 0 (2 tab 3) Caen AG – Vitré 2 – 3

2 – 3 St Lo – Saint Brieuc 1 – 2

1 – 2 Les Herbiers – Saumur 1 – 1 (9 tab 8)

Carquefou – Trégunc 2 – 4

2 – 4 Chateaubriant Voltigeurs – La Roche VF 0 – 2

0 – 2 Illzach Modenheim – Mulhouse 0 – 2

0 – 2 Anzin f – Amiens SC 0 – 5

SC 0 – 5 Stade Bordelais – Muret 2 – 1

Stade Bordelais – Muret 2 – 1

Canet RFC – Pau 2-2 (3 tab 2)

Trélissac – Venus AS 2 – 0

1 – 3 Guéret – C Chartres 1 – 1 (2 tab 4)

1 – 1 (2 tab 4) Mainvilliers C.S football – Angoulême 1 – 3

1 – 3 Fougères AGL Drapeau – Bastia SC 0 – 2

0 – 2 Luçon FC – Laval 0 – 2

Dimanche :

Morteau Montlebon – FC Nogentais 4-0

Plantières – Nancy 1-3

1-3 Nîmes Chemin Bas – Frontignan 0-0 (5 tab 4)

Alès – Bastia-Borgo 0-2

0-2 Morhange – Thaon 0-4

0-4 Champigneulles – Soleil Bischheim 1-1 (2 tab 4)

1-1 (2 tab 4) Wasquehal – Béthunois 4-0

Cambrais – Raismes 3-0

– Raismes 3-0 Loon-Plage – Evreux 3-3 (3 tab 4)

3-3 (3 tab 4) Chatou – Nanterre 3-2

Chatou – Nanterre 3-2

2-3 Panazol 2-1 Sénart

2-1 Sénart Reims Saint-Anne – Bobigny 1-1 (4 tab 3)

Cote Chaude – Hauts Lyonnais 0-3

0-3 Bully – Feignies Aulnoye 0-6

Bully – Feignies Aulnoye 0-6

0-3 Feytiat – Poitiers 0-2

0-2 Tourcoing – Valenciennes 0-2

0-2 Magny – Eloyes 1-1 (4 tab 2)

1-1 (4 tab 2) Montchat Lyon – Saint-Marcelloise 1-0

Montchat Lyon – Saint-Marcelloise 1-0

1-2 Hamel – Salouel 1-3

1-3 Saint-Julien – Poissy 1-2

1-2 Perros Louannec – Lannion 1-1 (3 tab 2)

Perros Louannec – Lannion 1-1 (3 tab 2)

1-1 (4 tab 5) Limens JSA – Montauban 1-1 (4 tab 5)

1-1 (4 tab 5) Sedan – Paris FC 2-2 (3 tab 5)

2-2 (3 tab 5) Amilly – Cergy 3-1

Amilly – Cergy 3-1

1-1 (1 tab 4) Waziers – Beauvais (reporté)

Les affiches du 8e tour de la Coupe de France :

Groupe A

ASC Biesheim (N3) – ES Thaon (N3)

FC Soleil Bishheim (R1) – AS Nancy Lorraine (L2)

Reims Sainte-Anne (R1) – RS Magny (R2)

FC Sarrebourg (R1) – US Créteil Lusitanos (N)

Paris FC (L2) – CSC de Cayenne (Guyane)

Solidarité Scolaire (Guadeloupe) – US Sarre-Union (N3)

Groupe B

AS Montchat Lyon (R2) – FC Sochaux-Montbéliard (L2)

Foot Bourg-en-Bresse Péronnas (N) – Jura Sud Foot (N2)

FC Morteau Montlebon (N3) – Dijon FCO (L2)

FC Mulhouse (N3) – Lyon La Duchère (N2)

Groupe C

Hauts Lyonnais (N3) – FC Bourgoin-Jallieu (N3)

Andrézieux-Bouthéon FC (N2) – Grenoble Foot 38 (L2)

Chambéry Foot Savoie (N3) – AJ Auxerre (L2)

Vénissieux FC (R1) – Moulins Yzeure Foot (N2)

Groupe D

JS Chemin Bas d’Avignon (R2) – RCO Agde (N3)

AS Cannes (N3) – Rodez Aveyron (L2)

ES Cannet-Rocheville (N3) – FC Bastia-Borgo (N)

Aubagne FC (N2) – Nîmes Olympique (L2)

Groupe E

Bergerac-Périgord FC (N2) – Stade Bordelais (N3)

Club Franciscain (Martinique) – SO Cholet (N)

Canet Roussillon FC (N2) – FC Saint-Denis (La Réunion)

Toulouse Métropole FC (R1) – Montauban FC TG (R2)

Trélissac Antonne PFC (N2) – Toulouse FC (L2)

Groupe F

AC Cambrai (R1) – Amiens SC (L2)

AC Amiens (R3) – Feignies-Aulnoye EFC (N3)

Calonne Ricouart FC (R3) – Valenciennes FC (L2)

RC Salouel Saleux (D2) – Wasquehal Foot (N3)

FC Chambly Oise (N) – ES des mineurs Waziers (R2) ou AS Beauvais Oise (N2)*

Groupe G

J3S Amilly Foot (N3) – Quevilly Rouen Métropole (L2)

GFC Ajaccio (N3) – Red Star FC (N)

ESA Linas-Montlhéry (N3) – Évreux FC 27 (N3)

FC Versailles 78 (N2) – AS Poissy (N2)

Groupe H

US Chauvigny (N3) – Le Havre AC (L2)

AS Chatou (R1) – C’Chartres Foot (N2)

Stade Poitevin FC (N3) – US Orléans (N)

AS Panazol (R2) – Angoulême Charente FC (N2)

Groupe I

Dinan-Léhon FC (N3) – US Saint-Malo (N2)

US Perros Louannec (R2) – AS Vitré (N2)

EA Guingamp (L2) – Stade Briochin (N)

Plancoët Arguenon FC (R2) – Jumeaux de M’Zouasia (Mayotte)

Groupe J

Paotred Ergué Gaberic (R1) – Vannes OC (N2)

Vendée Les Herbiers (N2) – SC Bastia (L2)

Stade Lavallois MFC (N) – Le Mans FC (N)

Tregunc US (N3) – La Roche VF (N3)