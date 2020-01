Coupe de France : Limonest se qualifie pour les 1/8es de finale !

Le FC Limonest Saint-Didier-au-Mont-d’Or est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club rhodanien s’est imposé (0-1) sur la pelouse de Prix-les-Mézières grâce à une réalisation d’Evan Rouvière (53′).



Pour la première fois dans l’histoire du club, les joueurs de Nicolas Pinard rejoignent donc les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après avoir éliminé Villefranche et Le Puy, Les Limonois ont donc fait tombé Prix-les-Mézières et espèrent cette fois recevoir une grosse écurie à domicile.



Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France aura lieu dimanche soir juste après la rencontre entre Lorient et le PSG.