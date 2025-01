L'OL féminin a été éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale après un match nul 0-0 contre Reims, perdu 10-9 aux tirs au but. Malgré plusieurs occasions manquées et une séance de tirs au but tendue, les Lyonnaises ont craqué après l'échec de Laura Benkarth. Cette défaite précoce intervient avant un choc crucial samedi prochain face au PSG en championnat.

