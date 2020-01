Coupe de France : l’OL file en huitième de finale !

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (4-3) sur la pelouse de la Beaujoire en 16e de finale de la Coupe de France. Après un match complètement fou, les Gones seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la compétition.



Exceptionnel ! Dès l’entame de ce seizième de finale, l’OL avait déjà commencé sur les chapeaux de roues. Les Lyonnais ont pris l’avantage dès le début de cette rencontre (55 secondes de jeu) grâce à un très beau mouvement collectif conclu par le jeune Rayan Cherki.



Le joueur de 16 ans récidive quelques minutes plus tard (9′) d’une frappe du pied gauche qui vient se loger entre les jambes d’Alban Lafont. On croit alors les Lyonnais lancés, mais les Nantais n’abdiquent pas et réduisent la marque sur leur première occasion après un beau travail de Moses Simon côté gauche, conclu par une tête de Renaud Emond (16′).



Dans un début de match tonitruant, les deux gardiens réussissent à leur tour plusieurs parades de grande classe avant que Rayan Cherki lance Martin Terrier en profondeur. Le numéro 7 lyonnais ne se fait pas prier pour aller tromper Alban Lafont d’un tir sous le bras du gardien Nantais. L’OL mène alors de deux buts à la pause (3-1).



Au retour des vestiaires, les locaux dominent mais Lyon obtient un penalty grâce à Rayan Cherki, décidément intenable. Moussa Dembélé manque l’occasion avant de se rattraper moins de deux minutes plus tard en inscrivant le quatrième but lyonnais sur un nouveau service de Cherki.



Mais encore une fois, les Nantais ne renoncent pas. Imran Louza réduit une première fois la marque (83′) avant que Moses Simon y aille aussi de son but (86′). Les Lyonnais se font très peur en fin de match mais s’imposent et filent en huitième de finale de la Coupe de France.



Prochain rendez-vous mardi pour l’OL face à Lille pour les demi-finales de la Coupe de la ligue. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio à partir de 20h55. Coup d’envoi de la rencontre prévue à 21h10.