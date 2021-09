Course Marseille-Cassis : de nouveaux dossards à saisir

C’est une occasion à ne pas manquer. 5 000 nouveaux dossards sont à saisir pour la course Marseille-Cassis. Les inscriptions pour la mythique course à pied de 20 km se font en ligne.



Cette nouvelle édition aura lieu le 31 octobre. Pour rappel, les premières inscriptions avaient été lancées en mars dernier, mais le nombre de dossards délivrés avaient été limités en raison du contexte sanitaire.



A noter que 10.000 concurrents qui n’ont pas pu courir l’an dernier ont décidé de conserver leur inscription. Plus d’infos ici