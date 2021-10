Covid-19 : vers une prolongation du pass sanitaire jusqu’à l’été 2022 ?

Alors qu’il est censé être effectif jusqu’au 15 novembre prochain, le pass sanitaire veut être prolonger jusqu’à l’été 2022 par le Gouvernement. La date du 31 juillet 2022 est évoquée. Le projet de loi concernant la mesure doit être présenté ce mercredi 13 octobre au Conseil des ministres. À noter qu’il comporte un passage devant le Parlement avant fin février en “précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d’entre elles sur tout ou partie du territoire national“.

Pour rappel, les test PCR ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre prochain et les autotests réalisés devant un professionnel de santé ne seront plus considérés comme valable lors d’un recours au pass sanitaire à partir de cette même date.