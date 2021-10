Covid-19 : vers une troisième dose du vaccin Pfizer pour toutes les personnes majeures

Une troisième dose du vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans est approuvée par le régulateur européen.



«Des doses de rappel de Comirnaty peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus, au moins six mois après la deuxième dose», a déclaré l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué, faisant référence au nom commercial du vaccin Pfizer.



L’Agence européenne des médicaments craint que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières injections.

L’EMA faisant autorité, il ne serait pas surprenant que ses préconisations soient appliquées en France très prochainement.