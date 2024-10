Les travaux sur la place Schneider au Creusot débutent aujourd’hui et dureront un an. Ils visent à redessiner le cœur de la commune avec la réduction du nombre de places de parking, la création d’un espace polyvalent pour des manifestations comme la Fête de la Musique et la plantation de plus de 70 arbres. Le projet s’élève à 2,5 millions d’euros.

EP