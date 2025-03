Entre 2018 et 2023, le Rhône a perdu près de 20 % de ses magasins de chaussures, et Villeurbanne est particulièrement touchée, n'ayant plus qu'une seule enseigne. Les habitants se tournent désormais vers les centres commerciaux de Lyon ou les achats en ligne, faute d'options locales. Ce déclin s'explique par la concurrence accrue des enseignes moins chères et l'essor du commerce en ligne.

