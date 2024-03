La 5e étape du Critérium du Dauphiné entre Amplepuis et Saint-Priest a été raccourcie à cause du débarquement en Normandie également retransmis par France Télévisions, c'est ce qu'indique le Progrès.



L'étape qui aura lieu le 6 juin se voit amputer de 35 km pour éviter un départ à 9h30 jugé trop matinal.



Conséquence, l'étape qui devait compter 202 km initialement n'en fait plus que 167km.