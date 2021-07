Crues : le Rhône et la Saône toujours en vigilance jaune

La Saône et Rhône sont toujours en vigilance jaune pour les crues à Lyon. Une partie des quais est d’ailleurs fermée et se retrouve sous les eaux. Les parkings sur les bas ports des quais de Saône sont interdits.

Pour rappel, le Rhône est sorti de son lit pendant la nuit de jeudi à vendredi causant notamment la coupure de pistes cyclables.

Malgré une accalmie sur le plan des précipitations, les niveaux vont continuer de monter sous l’effet de la propagation de la crue observée à l’amont du bassin.



On devrait atteindre 4m15 ce dimanche à 11h, au pont de la Feuillée, selon Vigicrues. Le niveau de l’eau devrait commencer à baisser à partir de ce dimanche soir.

Et pendant ce temps sur les berges du Rhône à #Lyon… pic.twitter.com/Hz0PfffapI — Romain BARALON (@RomainBaralon) July 17, 2021