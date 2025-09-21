Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas dispute ce dimanche les Championnats du monde sous les couleurs de l’équipe de France

L’ancien coureur du VC Villefranche Beaujolais, Paul Seixas, disputera les Championnats du monde sous les couleurs de l’équipe de France.
Le Lyonnais sera également au départ du contre-la-montre, aux côtés de Bruno Armirail.
M.L
