Le projet de loi "d'urgence" pour Mayotte, touchée par le cyclone Chido, sera finalement présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, et non demain. Cette décision vise à poursuivre les concertations avec les élus locaux et à affiner le texte. Son examen au Parlement, prévu pour le 13 janvier, n’est pas affecté.

EP