La France observe aujourd’hui une journée de deuil national en solidarité avec Mayotte, frappée par le cyclone Chido. À 11h, une minute de silence sera observée, les drapeaux seront en berne et tous les Français sont invités à participer. Le bilan provisoire du cyclone fait état de 35 morts et 2 500 blessés, et des pompiers sont venus en renfort pour les opérations de secours.

